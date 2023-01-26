Глава Израиля призвал ЕС сообща "бороться с тьмой" в лице Ирана

Страны Евросоюза и Израиль должны вместе решительно бороться с "силами тьмы", одним из главных олицетворений которых, по мнению израильской стороны, сегодня выступает Иран. Об этом заявил в четверг израильский президент Ицхак Герцог, обращаясь в Брюсселе к депутатам Европарламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это время испытаний для всех нас. Если мы верим, что голос справедливости нельзя заглушить, если мы верим в другое, более гуманное человечество, мы должны работать вместе как одно сообщество, решительное и спаянное, против сил тьмы и ненависти, которые угрожают уничтожить нас", - заявил глава еврейского государства, стенограмму выступления которого распространила его канцеляр.

"Как президент Государства Израиль я в первую очередь говорю об иранском режиме, который не только публично призывает к полному уничтожению моей страны, но и убивает своих собственных сограждан, которые требуют свободы и человеческих, и гражданских прав", - продолжил Герцог. Он также выступил с утверждениями, что Иран вовлечен в боевые действия на Украине, распространяет насилие по всему Ближнему Востоку и разрабатывает оружие массового поражения, "угрожая стабильности во всем мире".

Герцог прибыл в среду с двухдневным визитом в Брюссель, в ходе которого у него состоялись встречи с руководством Бельгии и Еврокомиссии. Его выступление в Европарламенте стало центральным пунктом в программе визита, оно приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста, который приходится на 27 января.