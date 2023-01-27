Израиль проводит спецоперацию в Дженине

А это уже видео от жителей Дженина, где сегодня с утра ВС Израиля проводит спецоперацию

Поступает множество сообщений о жертвах среди мирного населения, но окончательных и официальных данных о пострадавших нет.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.