https://news.day.az/world/1532062.html Израиль проводит спецоперацию в Дженине - ВИДЕО
Израиль проводит спецоперацию в Дженине - ВИДЕО
А это уже видео от жителей Дженина, где сегодня с утра ВС Израиля проводит спецоперацию
Поступает множество сообщений о жертвах среди мирного населения, но окончательных и официальных данных о пострадавших нет.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре