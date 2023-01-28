Байден не исключит военное решение в отношениях с Ираном

Президент США Джо Байден не станет исключать военный способ решения проблем в отношениях с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Al-Hadath, ссылаясь на представителя Белого дома.

"Президент Байден не будет исключать военного выбора в отношениях с Ираном", - сказал источник телеканала.

По его словам, американский президент хочет вернуться к ядерной сделке с Ираном, но сейчас "время не кажется подходящим" и переговоры с этой страной не являются приоритетом для властей США.

Ранее Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Ирана, в него внесены десять физических лиц.

До этого министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн рассказал, что главы МИД стран Евросоюза обсуждают четвертый пакет санкций против Ирана. В санкционный список могут быть включены более 50 физических и несколько юридических лиц, в частности в черном списке окажутся члены элитных частей Вооруженных сил Ирана - Корпуса стражей исламской революции (КСИР).