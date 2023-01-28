Массовую эвакуацию людей устроили на юге Турции

Массовая эвакуация идет в эти минуты на юге Турции. Лесной пожар стремительно приближается к населенным пунктам. Дома расположены вблизи массива, а едкий дым уже накрыл большую часть провинции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сейчас на борьбу с огнем брошены все силы. Усложняют работу порывистый ветер и крутой склон - лес расположен в гористой местности курортной Алании.

Пожарные рассчитывают на помощь грозовых туч - по данным синоптиков, ожидаются мощные ливни.