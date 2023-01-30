Philips уволит тысячи сотрудников

Мировой лидер на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Royal Philips сократит шесть тысяч сотрудников. Компания планирует завершить процесс увольнений к 2025 году. Об этом производитель сообщает в пресс-релизе на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главной причиной принятия такого решения стали растущие убытки компании из-за отзыва крупной партии неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для пациентов с нарушениями дыхания во сне. Впервые Philips отозвала устройства апноэ сна в июне 2021 года, на что было выделено около 885 миллионов евро (867,3 миллиона долларов).

За год рыночная капитализация компании рухнула почти на 46 процентов, а с июня 2021-го - на 63 процента.

Сокращение персонала следует за объявленным в октябре 2022 года увольнением четырех тысяч человек. Тогда отмечалось, что международная компания потратит на сокращение сотрудников около 300 миллионов евро (295 миллионов долларов). На данный момент в компании работают примерно 80 тысяч сотрудников почти в 100 странах мира.