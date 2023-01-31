https://news.day.az/world/1533355.html Движение судов в Босфоре приостановлено
Движение судов в Босфоре приостановлено
В проливе Босфор в Турции приостановили движение судов из-за сильного тумана. Об этом 31 января сообщила газета Türkiye, передает Day.Az.
"Главное управление береговой безопасности сообщило, что видимость в Босфоре опустилась ниже 0,5 мили, движение судов в обоих направлениях было приостановлено с 06:38 и временно прекращено", - говорится в сообщении.
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