Движение судов в Босфоре приостановлено

В проливе Босфор в Турции приостановили движение судов из-за сильного тумана. Об этом 31 января сообщила газета Türkiye, передает Day.Az.

"Главное управление береговой безопасности сообщило, что видимость в Босфоре опустилась ниже 0,5 мили, движение судов в обоих направлениях было приостановлено с 06:38 и временно прекращено", - говорится в сообщении.