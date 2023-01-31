Грету Тунберг в четвертый раз номинировали на Нобелевскую премию мира

19-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее движение Fridays for Future ("Пятницы во имя будущего" ) в четвертый раз номинированы на Нобелевскую премию мира. Кандидатуру выдвинул член парламента Норвегии от Партии "зеленых" Рауанд Исмаил. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник информационное агентство Норвежское телеграфное бюро.

"Благодаря движению "Пятницы во имя будущего" и Грете Тунберг климатические забастовки собрали молодых людей со всего мира для этой борьбы, потому они стали достойными лауреатами премии мира. Они меняют мир в режиме реального времени", - прокомментировал Исмаил.

В 2019 году Тунберг была фаворитом букмекерских компаний на получение премии.

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". Согласно последней воле ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло. Нобель написал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. По традиции, членами комитета в основном становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.