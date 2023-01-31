https://news.day.az/world/1533569.html США ввели новые санкции против Ирана
США ввели новые санкции против Ирана
Минторг США ввел новые санкции против Ирана за содействие властей страны России. Об этом сообщается в заявлении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В список экспортных ограничений Вашингтона попали семь организаций из Ирана. "Эти семь организаций, относящихся к Ирану, по определению правительства США действовали вразрез национальной безопасности или иностранным интересам Соединенных Штатов в связи с содействием российской военной и оборонной промышленной базе", - сказано в документе.
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