США ввели новые санкции против Ирана

Минторг США ввел новые санкции против Ирана за содействие властей страны России. Об этом сообщается в заявлении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В список экспортных ограничений Вашингтона попали семь организаций из Ирана. "Эти семь организаций, относящихся к Ирану, по определению правительства США действовали вразрез национальной безопасности или иностранным интересам Соединенных Штатов в связи с содействием российской военной и оборонной промышленной базе", - сказано в документе.