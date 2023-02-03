В аэропорту Лос-Анджелеса у лайнера отказал двигатель

В Лос-Анджелесе у самолета отказал двигатель при разгоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, пилоты успели остановить лайнер до конца ВПП. Воздушное судно принадлежит компании Delta Flight. По предварительным данным, никто не пострадал.