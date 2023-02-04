В Германии признали отсутствие доказательств причастности РФ к атакам на СП

Германия не располагает доказательствами причастности России к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" (СП). Об этом 4 февраля заявил немецкой газете Welt am Sonntag генпрокурор страны Питер Франк, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"В настоящее время у немецких следователей нет доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", - сказал он.

По словам Франка, расследование продолжается. Как уточнил генпрокурор, в работе по сбору доказательств участвовали два исследовательских судна. Специалисты взяли пробы воды, грунта, остатки трубопроводов.

Место инцидента тщательно задокументировано, заверил он.

"В настоящее время мы оцениваем всё это в судебно-медицинской экспертизе", - заключил Франк.