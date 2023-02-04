Террористические структуры "минируют" путь Швеции в НАТО

Организуя антитурецкие провокации, террористические структуры "минируют" путь в НАТО, в особенности, для Стокгольма. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя позицию Анкары по заявкам Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам турецкого министра, Швеция "сознательно наступает на мины, хотя при желании может разминировать дорогу".

"Мы не можем "награждать" тех, кто не выполняет данных слов. После выполнения обязательств, взятых Стокгольмом, Анкара будет готова обсудить вопрос. Однако в создавшейся ситуации Турция не может сказать "да" вступлению Швеции в НАТО", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что в ответ на антитурецкие и антиисламские провокации в Швеции, Анкара отменила третье заседание Трехстороннего механизма по процессу членства Швеции и Финляндии, которое планировалось провести в Брюсселе.