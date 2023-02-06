Турция отказалась от предложения Маска

Турецкое правительство отказалось от предложения Илона Маска направить в страну терминалы сети Starlink для ликвидации последствий землетрясения. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, правительство благодарно за такое предложение, но в стране достаточно оборудования для обеспечение спутниковой связи.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По данным компании SpaceX, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тыс. спутников Starlink.