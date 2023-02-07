https://news.day.az/world/1535595.html В штате Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение
В штате Нью-Йорк зафиксировали сильнейшее за 40 лет землетрясение
Самое сильное землетрясение за последние 40 лет зафиксировано в северо-западной части штата Нью-Йорк в понедельник, сообщил телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 3,8 было зафиксировано в округе Эри, эпицентр подземных толчков находился в 2 км к востоку от города Уэст-Сенека. Очаг залегал на глубине около 3 км. Отмечается, что землетрясение можно было ощутить в районе Ниагарского водопада. Информации о возможных разрушениях пока не поступало.
Отмечается, что с 1983 года в районе Уэст-Сенеки, близ города Буффало, было зафиксировано 24 землетрясения магнитудой свыше 2,5.
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