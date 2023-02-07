https://news.day.az/world/1535600.html Ребенок родился под завалами после землетрясения в Сирии - ВИДЕО
Ребенок родился под завалами после землетрясения в Сирии - ВИДЕО
В окрестностях сирийского города Алеппо спасателям удалось достать из-под завалов после землетрясений новорожденного младенца.
Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, в эфире которого показали, как спасатели несут малыша к медикам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По словам очевидцев, мать ребенка спасти не удалось.
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