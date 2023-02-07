Ребенок родился под завалами после землетрясения в Сирии
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В окрестностях сирийского города Алеппо спасателям удалось достать из-под завалов после землетрясений новорожденного младенца.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, в эфире которого показали, как спасатели несут малыша к медикам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

По словам очевидцев, мать ребенка спасти не удалось. 