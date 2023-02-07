Китай выделяет Турции экстренную гуманитарную помощь в размере $5,9 млн, сообщает "Центральное телевидение Китая", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Средства будут предоставлены для передачи гуманитарной помощи для Турции и Сирии, которые сильнее всего пострадали от недавних землетрясений.

Китай планирует отправить бригады спасателей и медиков в пострадавшие районы, а также материальные ресурсы для оказания помощи.

В Турции 6 февраля произошло несколько землетрясений, погибшие и пострадавшие исчисляются тысячами. В результате смертоносного землетрясения в Турции 2379 человек погибли, 14 483 человека получили ранения. Землетрясение затронуло также Сирию, где на севере отмечаются массовые разрушения в городах, подсчет жертв продолжается.