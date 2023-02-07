Китай призывает США вернуть обломки сбитого метеозонда

Власти Китайской Народной Республики настаивают на возвращении Пекину обломков сбитого в Соединенных Штатах аэростата. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Этот аэростат не принадлежит США, он принадлежит КНР. Китайское правительство продолжит решительно защищать свои законные права и интересы", - сказала она.

В китайском внешнеполитическом ведомстве повторили, что полет воздушного шара имел исключительно гражданские цели и не представлял угрозы для США.