https://news.day.az/world/1535745.html Сейсмические волны в Турции будут продолжаться еще год - обсерватория
Сейсмические волны в Турции будут продолжаться еще год - обсерватория
После землетрясения в Мармарисе в 1999 году Турция пережила одно из самых разрушительных землетрясений в своей истории.
Подземные толчки магнитудой 7,7 единицы продолжались в среднем 80 секунд.
Как передает Day.Az, информацию об этом обнародовала обсерватория Кандилли.
Согласно информации, сейсмические волны продолжаются со вчерашнего дня: "В течение дня фиксировались повторные толчки, они продлятся на протяжении года".
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