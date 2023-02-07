Сейсмические волны в Турции будут продолжаться еще год

После землетрясения в Мармарисе в 1999 году Турция пережила одно из самых разрушительных землетрясений в своей истории.

Подземные толчки магнитудой 7,7 единицы продолжались в среднем 80 секунд.

Как передает Day.Az, информацию об этом обнародовала обсерватория Кандилли.

Согласно информации, сейсмические волны продолжаются со вчерашнего дня: "В течение дня фиксировались повторные толчки, они продлятся на протяжении года".