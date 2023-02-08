Французские фермеры в рамках акции протеста вывели сотни тракторов на дороги Парижа

Несколько сотен тракторов выехали в среду на улицы Парижа в рамках акции протеста фермеров, которые протестуют против введенного государством запрета на использование определенных удобрений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, длинные колонны тракторов в течение нескольких часов прибывали на эспланаду перед Домом инвалидов в VII округе, где неподалеку расположено министерство сельского хозяйства и продовольственного суверенитета страны. По данным организаторов, всего в акции принимают участие около 2 тыс. фермеров, которые вывели на улицы Парижа 500 различных сельскохозяйственных машин. Трактора прибывали по оживленным магистралям с самого утра, что серьезно замедлило движение транспорта: по данным портала Sytadin, протяженность дорожных заторов этим утром в столичном регионе достигала 425 км, что значительно выше, чем в обычные дни во время часа пик.

Поводом для протеста послужило принятое 23 февраля решение правительства о запрете использования в инсектицидов неоникотиноидов (которые в СМИ прозвали "убийцами пчел") для обработки семян сахарной свеклы. Запрет был введен после соответствующего решения Суда ЕС, запретившего в общей сложности 14 различных пестицидов. И хотя с 1 февраля французское правительство изменило решение и разрешило продлить разрешение на использование этого вещества до конца 2022 года, фермеры требуют снизить давление на отрасль.

"Французское государство регулярно запрещает нам использование различных продуктов для обработки [растений], не предлагая решений. Сейчас вот ввели запрет для сахарной свеклы, <...> но сейчас здесь собрались представители всех секторов сельского хозяйства. При этом мы продолжаем импортировать продукты из-за границы, где фермеры не связаны таким количеством ограничений. И это нас раздражает, мы хотим добиться равенства", - рассказал корреспонденту ТАСС один из участников протеста.

Кроме этого, фермеры также возмущены высоким уровнем инфляции, толкающим вверх цены на расходные материалы и удобрения, что, безусловно, сказывается и на стоимости производства продуктов. После митинга на эспланаде перед Домом инвалидов организаторы манифестации, в том числе представители Национальной федерации синдикатов сельскохозяйственных производителей Франции, планируют провести переговоры с руководством французского Минсельхоза в течение дня.