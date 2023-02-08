В провинции Хатай погибли 3 356 человек

3 356 человек погибли в зоне землетрясения в провинции Хатай.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В Хатае 21 200 солдат, жандармов и полицейских проводят поисково-спасательные операции. Здесь продолжает работать медицинский персонал численностью 9 179 человек", - сказал он.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших - 52 979 человек.