https://news.day.az/world/1543705.html Пожар в строящейся многоэтажке в Иркутске - ВИДЕО
Пожар в строящейся многоэтажке в Иркутске - ВИДЕО
Пожарные ликвидируют возгорание в строящейся многоэтажке в Иркутске. Об этом сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел на улицу Байкальской.
"На момент прибытия горели строительные леса на 16-м этаже строящегося дома. Из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций пожарные не могли подняться наверх и приступить к тушению", - говорится в заявлении.
Площадь пожара около 250 кв м. Пострадавших нет.
Отмечается, что в течение часа пожарные вручную разбирали завалы строительного материала для установки подъемников, а затем приступили к тушению.
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