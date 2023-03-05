Пожар в строящейся многоэтажке в Иркутске

Пожарные ликвидируют возгорание в строящейся многоэтажке в Иркутске. Об этом сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на улицу Байкальской.

"На момент прибытия горели строительные леса на 16-м этаже строящегося дома. Из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций пожарные не могли подняться наверх и приступить к тушению", - говорится в заявлении.

Площадь пожара около 250 кв м. Пострадавших нет.

Отмечается, что в течение часа пожарные вручную разбирали завалы строительного материала для установки подъемников, а затем приступили к тушению.