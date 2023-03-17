https://news.day.az/world/1547749.html Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина
Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
Как передает Day.Az со ссылкой на МУС, судом было выдано два ордера на арест.
Второй касается уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.
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