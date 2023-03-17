Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина
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Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Как передает Day.Az со ссылкой на МУС, судом было выдано два ордера на арест.

Второй касается уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.