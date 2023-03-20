В Германии начались разведывательные работы для строительства новых СПГ-терминалов

Разведывательные работы по проекту строительства двух терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на протесты населения и неприятие со стороны местных властей, начались у балтийского побережья Германии к востоку от острова Рюген.

Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, разрешение на разведку выдало Управление водных путей и судоходства Балтийского моря. Как подчеркнул представитель германской энергетической компании RWE, речь идет только о морской разведке места для строительства терминалов. В министерстве по охране окружающей среды федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания не согласны с началом работ. В ведомстве считают, что необходимо дождаться окончания нереста сельди, из-за которого любые работы в прибрежной зоне до мая запрещены.

Ранее власти Мекленбурга - Передней Померании выступили против строительства СПГ-терминалов вблизи острова Рюген. Кроме того, против подобного шага выступили несколько экологических организаций и многие граждане Германии. В частности, германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe подала жалобу в Горнодобывающее управление Штральзунда.