В Финляндии бастуют железнодорожники

Профсоюз железнодорожников Финляндии (RAU) объявил о начале забастовки, которая прервет пассажирские и грузовые перевозки по железной дороге по всей стране. Как сообщил государственный посредник Ану Саяваара 20 марта, власти пытались найти компромисс на переговорах с председателем профсоюза RAU Теро Паломяки днем ранее, однако не пришли ни к какому результату, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам председателя, акция протеста будет длиться до тех пор, пока не будет достигнута договоренность, пишет портал Yle. В частности, работники железнодорожного транспорта требуют улучшения условий труда. В соответствии с действующим коллективным договором, время непрерывного отдыха машиниста поезда составляет не менее 56 часов в неделю. Теперь же они хотят добиться для себя не менее 64 часов отдыха в неделю.

Что касается договоренности о повышении заработной платы, то ее удалось достигнуть в ходе переговоров 19 марта: власти пообещали, что в течение двух лет зарплата машинистов поездов будет увеличена примерно на 6%.

На время действия забастовки для доставки людей в отдаленные районы будут запущены дополнительные автобусы дальнего следования. Авиакомпания Finnair со своей стороны также готова запустить на свои рейсы более вместительные самолеты.