https://news.day.az/world/1548361.html Обвал на шахте в Турции - есть пострадавшие
Обвал на шахте в Турции - есть пострадавшие
В результате обвала на буроугольной шахте в районе Мнген турецкой провинции Болу 7 рабочих получили незначительные ранения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT haber, обвал произошел в результате обрушения крепостной колонны при добыче угля на шахте.
На место происшествия прибыли спасатели, бригады медиков и жандармерии.
7 рабочих, получивших легкие ранения в результате падения на них кусков угля и древесины, были вынесены из карьера своими коллегами.
После оказания первой помощи пострадавшие были доставлены в больницы Болу.
Добыча на карьере временно прекращена, по факту проводится расследование.
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