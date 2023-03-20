Обвал на шахте в Турции

В результате обвала на буроугольной шахте в районе Мнген турецкой провинции Болу 7 рабочих получили незначительные ранения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT haber, обвал произошел в результате обрушения крепостной колонны при добыче угля на шахте.

На место происшествия прибыли спасатели, бригады медиков и жандармерии.

7 рабочих, получивших легкие ранения в результате падения на них кусков угля и древесины, были вынесены из карьера своими коллегами.

После оказания первой помощи пострадавшие были доставлены в больницы Болу.

Добыча на карьере временно прекращена, по факту проводится расследование.