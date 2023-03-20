Турция пошла навстречу Греции в ООН

Глава МИД Греции Никос Дендиас встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на полях заседания Совета Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей. По его словам, на встрече стороны договорились о взаимной поддержке - Анкара согласилась одобрить заявку Афин в непостоянные члены Совбеза ООН в 2025 году, а Греция поддержит кандидата от Турции на пост генсека Международной морской организации.

"Хочу выразить благодарность Мевлюту за его очень важное объявление, что Турция поддержит и проголосует за Грецию в ее кампании за непостоянное членство в Совете Безопасности ООН с 2025 по 2026 год. Я также имел возможность сообщить своему коллеге, что Греция поддержит кандидатуру Турции на пост Генерального секретариата Международной морской организации", - отметил Дендиас по итогам переговоров.

Как указал глава МИД Греции, он благодарен своему турецкому коллеге за конструктивную встречу и надеется провести повторные переговоры в скором времени. В то же время министр иностранных дел Турции добавил, что рад позитивной атмосфере и сотрудничеству с Афинами.

"Сегодня мы договорились поддержать наши кандидатуры, и я надеюсь, что мы сможем продолжить такое сотрудничество на международных площадках <...> мы договорились встретиться снова в ближайшее время. Я был бы рад принять вас в Турции, я думаю, что сейчас ваша очередь, или где-нибудь еще, когда у нас будет такая возможность", - подчеркнул Чавушоглу.