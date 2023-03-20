Чавушоглу назвал условие членства Швеции в НАТО

Членство Швеции в НАТО зависит от шагов, которые в Стокгольме предпримут до июльского саммита Альянса.

Об этом в понедельник, 20 марта, заявил в беседе с журналистами глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Министр сообщил, что в пятницу, 17 марта, встретился со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом и лично сообщил о решении Анкары одобрить членство Финляндии в НАТО.

По словам Чавушоглу, он довел до главы шведского дипведомства, что Турция придает значение отношения со Швецией, поэтому не хочет, чтобы в Стокгольме узнали о таком решении из СМИ.

Турецкий министр сообщил, что в ходе встречи с коллегой выразил надежду на решение проблемы с членством Швеции в НАТО еще до саммита Альянса.

"Я сказал, что "зависит от них". Напомнил, что с 1 июня вступает в силу закон (о запрете деятельности, которая поддерживает террористические организации). Сказал, что членство Швеции в НАТО зависит от шагов Стокгольма, которые будут сделаны до саммита Альянса",- отметил Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, шведская сторона, как и всегда, заявляет о решимости выполнить требования Анкары, говорят, что приняли ряд мер.

"Новое правительство более решительно", - сказал глава турецкого дипведомства.

По словам Чавушоглу, лично он не может сказать, выполнит Швеция свои обязательства или нет, но проблема между двумя странами все еще не нашла своего решения.

Министр привлек внимание к тому, что в США с самого начала выступали за то, чтобы Швеция и Финляндия вместе вступили в НАТО.

Об этом во время визита в Турции также заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, напомнил Чавушоглу.

"А мы заявили им, что позитивно относимся ко вступлению Финляндии. На самом деле это был месседж: "мы позволим тем, кто выполняет свои обязательства и реализует трехстороннее соглашение, вступить в НАТО, но не позволим тем, кто не предпринимает шагов",- сказал министр.

Очень важно, чтобы вступление Финляндии и Швеции в НАТО одобрила и Венгрия, подчеркнул глава турецкого МИДа.

"В Венгрии заявляли, что не станут одобрять последними. Наверное, после данного шага Анкары, и в Будапеште в ближайшие дни подумают о том, какое решение принять, протокол поступил на рассмотрение парламента",- добавил министр.