Столтенберг сказал, когда Финляндия может стать членом НАТО

Финляндия может стать членом Североатлантического альянса до парламентских выборов в Турции 14 мая.

Как сообщает Day.Az, об этом 21 марта заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я получил заверения, что парламент Венгрии ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в ближайшее время, а парламент Турции сделает это до предстоящих выборов, поэтому я ожидаю, что Финляндия станет членом НАТО до выборов в Турции. По Швеции я не могу назвать конкретных сроков, но ее вступление является приоритетом", - сказал Столтенберг.

Напомним, 17 марта Турция сообщила, что ее национальный парламент начал ратификацию протокола Финляндии на вступление в Альянс. 27 марта государственное собрание Венгрии также одобрит прием Финляндии в НАТО.