Генсек ООН посетит Брюссель

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду посетит Брюссель, где планирует обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как передает Day.Az, об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Завтра генеральный секретарь направится в Брюссель для участия в сессии Европейского совета, в рамках которой также пройдет рабочий обед. Среди тем обсуждения - Украина, климатические изменения, повестка в области устойчивого развития на период до 2030 года", - подчеркнул Хак.

Он отметил, что генсек ООН также намерен обсудить в Брюсселе "мировую экономическую и финансовую ситуацию, а также реформирование глобальной финансовой архитектуры".