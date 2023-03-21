Генсек ООН посетит Брюссель
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду посетит Брюссель, где планирует обсудить ситуацию вокруг Украины.
Как передает Day.Az, об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
"Завтра генеральный секретарь направится в Брюссель для участия в сессии Европейского совета, в рамках которой также пройдет рабочий обед. Среди тем обсуждения - Украина, климатические изменения, повестка в области устойчивого развития на период до 2030 года", - подчеркнул Хак.
Он отметил, что генсек ООН также намерен обсудить в Брюсселе "мировую экономическую и финансовую ситуацию, а также реформирование глобальной финансовой архитектуры".
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