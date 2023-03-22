Кадры последствий ДТП в Санкт-Петербурге

Движение по Московскому шоссе в сторону столицы все еще затруднено из-за ДТП с фурой. Как передает Day.Az, кадры последствий аварии, произошедшей вечером 21 марта, показал 78.ru.

Экстренные службы уже отбуксировали большегруз. Побитые легковушки также растянули. Людей в пострадавших машинах не осталось.

По словам одного из участников ДТП, водитель фуры "не понимает, на каком свете находится". Мужчина отметил, что управлявший большегрузом был сильно пьян.

"Сам водитель он не понимает даже, на каком свете находится, он невменяемый, пьяный в дугаля. Это 200%. Не знаю, что экспертиза покажет, но состояние его не просто неадекватное, а он на ногах еле стоял", - рассказал он.