Италия повысит военные расходы

Правительство Италии в этом году увеличит военные расходы на €800 млн, при том что в настоящее время Рим тратит на эти цели порядка 1,38% ВВП. Об этом сообщила в среду газета La Stampa.

Издание привело данные обсерватории Milex, согласно которым расходы на оборону в стране возрастут с €25,7 млрд в 2022 году до примерно €26,5 млрд в этом году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь газета la Repubblica уточнила, что планируется увеличить число многофункциональных фрегатов типа FREMM с трех до шести, приобрести еще две подводные лодки, а также два противолодочных самолета. Руководство ВМС Италии обращает внимание на кадровую проблему: на этих судах служат порядка 29,5 тыс. человек, "в то время как необходимо не менее 35 тыс.". Та же проблема касается армии, "численность которой должна увеличиться с 89 тыс. до 110 тыс. солдат".

Кроме того, рассматривается возможность закупки 100 немецких танков серии Leopard 2 и, возможно, "стольких же шведских боевых машин пехоты CV90". В ВВС отметили необходимость увеличить число истребителей F-35 (с 90 до 131 самолета) и Eurofighter.

Конфликт в Украине, пишет la Repubblica, "способствует спросу и на другие средства", включая ракетные системы залпового огня HIMARS и дроны-камикадзе. Также он заставляет руководство итальянских ВС "пересмотреть все - численность [персонала] и средств". В связи с этим был представлен список приоритетных закупок, "который требует чрезвычайных инвестиций в размере более €30 млрд".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявляла, что нужно далее добиваться повышения оборонных расходов до 2% ВВП по образцу НАТО, но затруднялась обозначить точные сроки.