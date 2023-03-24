Подростки угнали машину и попали в ДТП в Башкирии - ВИДЕО
Шестеро детей в ночь на 23 марта взяли покататься автомобиль ВАЗ-2110 и попали на нем в аварию.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в башкирском селе Тирлянском легковушка столкнулась с внедорожником УАЗ.
Как сообщили в ГУ МЧС Башкирии, столкновение автомобилей произошло возле дома 201 по улице Советской. В результате ДТП получили травмы пятеро детей, их направили на обследование в больницу. Подросток, который находился за рулем ВАЗа, погиб.
В ряде каналов в соцсетях появилась информация, что автомобиль подростки взяли, чтобы покататься. В инциденте разбирается прокуратура.
Напомним, что в Приморье в ДТП попала машина скорой помощи. Водитель внедорожника не уступил дорогу, из-за чего врачи не добрались до пациента.
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