https://news.day.az/world/1548973.html На юго-востоке Турции произошло землетрясение
На юго-востоке Турции произошло землетрясение
В юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,3 единицы.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.
Подземные толчки зафиксированы в 08:45 по местному времени. Эпицентр находился в районе Оникишубат. Очаг залегал на глубине 6,94 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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