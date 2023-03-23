На юго-востоке Турции произошло землетрясение

В юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,3 единицы.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.

Подземные толчки зафиксированы в 08:45 по местному времени. Эпицентр находился в районе Оникишубат. Очаг залегал на глубине 6,94 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.