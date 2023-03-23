Премьер Испании посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил испанского премьера Педро Санчеса посетить Пекин. Как пишет газета El Pais, визит состоится 30-31 марта, Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что приглашение китайского лидера произошло "в особо актуальный момент", когда Си Цзиньпин только что вернулся из трехдневной поездки в Москву, где предложил себя в качестве посредника для выхода из конфликта на Украине.

"Санчес получит возможность узнать из первых рук о плане Си и получить информацию о позиции Москвы. Согласно правительственным источникам, как обычно, учитывая хорошие отношения между двумя союзниками по НАТО, США были проинформированы о поездке", - пишет издание.

Газета видит в приглашении Пекина доказательство растущего международного веса Испании. Формальным поводом для поездки является то, что в этом году Испания и Китай отмечают 50-летние установления дипломатических отношений между двумя странами.