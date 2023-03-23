В Финляндии подписан закон о вступлении в состав НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении в состав НАТО в ходе заседания правительства, тем самым закончив ратификацию инициативы Хельсинки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Документы под названиями "Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора" и "Соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала" вступят в силу в ближайшем времени.