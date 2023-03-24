https://news.day.az/world/1549177.html У берегов Японии зафиксировали землетрясение
У берегов Японии зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 было зарегистрировано в пятницу у побережья Японии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился на расстоянии 621 км к юго-востоку от города Йокосука с населением порядка 428 тыс. человек, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 60 км.
Сообщения о разрушениях и угрозе цунами не поступали.
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