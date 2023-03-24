Число задержанных на акциях протеста во Франции превысило 450

Количество задержанных на демонстрациях против пенсионной реформы во всей Франции возросло до 457. Такие данные привел министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в пятницу в эфире телеканала CNEWS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"457 задержанных по всей Франции, - отметил он. - Число раненых полицейских и жандармов составляет 441".

Министр также выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов и пожарным за их работу на акциях протеста.