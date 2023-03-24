Посетители Вестминстерского аббатства смогут постоять на месте коронации Карла III

В честь коронации Карла III 6 мая в Вестминстерском аббатстве будет открыта мозаика, по которой смогут пройтись в носках посетители и постоять на месте, где будет коронован британский монарх. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Express.

Мозаика изготовлена по заказу Генриха III и датируется XIII веком, на ней короновались британские монархи на протяжении более 700 лет. Мозаика была скрыта ковром в течение 150 лет, пока в аббатстве не были проведены реставрационные работы, и в 2010 году произведение искусства было вновь открыто.

Мозаика выложена перед Алтарем Вестминстерского аббатства и считается лучшим образцом каменной кладки Космати за пределами Италии.

Всех, кто захочет походить по мозаике, попросят быть в носках, чтобы защитить геометрические узоры из мрамора, камня, стекла и металла, а туристические группы не должны превышать 10 человек одновременно.

Представитель Вестминстерского аббатства сказал: "Это будет первый раз за всю историю аббатства, когда оно приглашает посетителей пройтись по мозаике, где будет установлено Коронационное кресло для коронации Его Величества Короля в субботу 6 мая".