В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Day.Az, информацию об этом в субботу распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Экинозлю, очаг залегал на глубине семи километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.