Тяжелые последствия землетрясения в Таджикистане

Более 200 жилых домов повреждены в районах, оказавшихся в эпицентре двух землетрясений, которые произошли в Таджикистане 23 марта. Такие данные предоставили ТАСС в субботу в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве страны, передает Day.Az.

"Всего на территории Горно-Матчинского района (Согдийской области) в результате стихийного бедствия было повреждено 144 дома, из которых два жилых дома разрушены полностью", - сообщили в пресс-центре по итогам работы районных комиссий по чрезвычайным ситуациям. Больше всего разрушений выявлено на территории села Палдорак, где находился эпицентр землетрясений. Там повреждены 77 домов.

Кроме того, в Раштском районе выявлено 53 поврежденных жилых дома, а в сельских общинах Нурабадского района частичные повреждения получили 19 домохозяйств, уточнили в КЧС.

В пресс-центре отметили, что согласно выводам, сделанным комиссиями по ЧС, поврежденные жилые дома и вспомогательные сооружения были построены в 70-х и 80-х годах ХХ века. При этом все поврежденные строения расположены на полуравнинах и холмах, возводились они без соблюдения норм строительства и не имели фундамента.