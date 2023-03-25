США надеются на укрепление сотрудничества с Туркменистаном.

Об этом говорится в поздравительном письме Президента США Джозефа Байдена на имя Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю Международного праздника Новруз, передает Day.Az со ссылкой на туркменские СМИ.

"Мы надеемся на укрепление сотрудничества, опираясь на прочную основу наших отношений и продолжая поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность стран Центральной Азии и всего мира",- подчеркивается в письме Президента США.

Он отметил, что культурное партнёрство является крае­угольным камнем американо-туркменских отношений, и США высоко чтит богатое культурное наследие Туркменистана.

Кроме того, Байден отметил, что США благодарны за двусторонние отношения, которые построены за эти годы, и за более чем тридцатилетнее партнёрство по разным направлениям - от культурного обмена до решения проблемы изменения климата.