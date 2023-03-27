Десятки тысяч человек протестуют в Тель-Авиве

Стихийная акция протеста, начавшаяся в воскресенье вечером в Тель-Авиве после объявления об отставке министра обороны страны Йоава Галанта, собрала уже 58 тыс. человек.

Как передает Day.Az, такие оценки привел государственный телеканал Kan 11, ведущий прямую трансляцию с места событий.

По его информации, протестующие полностью блокировали движение по шоссе Аялон - крупнейшей автомагистрали на востоке города. На проезжей части они разожгли костры из подручных материалов и отказываются расходиться. Полиция в происходящее пока не вмешивается. К месту событий продолжают прибывать все новые группы демонстрантов.

Одновременно в Иерусалиме протестующие пришли к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Yedioth Ahronoth. Демонстрантам удалось прорвать одно из полицейских ограждений и приблизиться к дому премьера на расстояние в 20 м. Полиция начала применять для разгона толпы водометы.

В воскресенье Нетаньяху объявил о решении отправить Галанта в отставку. Это произошло после того, как в субботу Галант выступил со специальным обращением к согражданам, в котором высказался за приостановку обсуждения в парламенте судебной реформы, вызвавшей протесты оппозиции.