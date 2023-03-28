Рейтинг Макрона снизился до 28%

Рейтинг французского президента Эмманюэля Макрона опустился до 28%, на фоне недовольства законопроектом о повышении пенсионного возраста 72% граждан Франции негативно относятся к деятельности лидера.

Об этом сообщает RTL со ссылкой на результаты опроса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным радиостанции, сейчас уровень поддержки президента достиг самого низкого показателя с ноября 2018 года, когда его рейтинг упал до 26% во время протестов "желтых жилетов".

Отмечается, что нынешний рейтинг премьера страны Элизабет Борн составляет также 26%.

В соответствии с опросом, против законопроекта выступают 70% граждан Франции, а 64% поддерживают протесты.

Ранее сообщалось, что работа крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Гонфревиль-л'Орше, который является крупнейшим во Франции и принадлежит энергетической компании TotalEnergies, полностью остановлена. Это произошло из-за забастовки работников, выступающих против пенсионной реформы.