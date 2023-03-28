Автобус попал в ДТП по дороге в Мекку, десятки погибших - ВИДЕО
Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло по дороге в Мекку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает сайт 24.kz.
20 пассажиров автобуса погибли, еще 29 пострадали, они получили различные травмы.
Дорожное происшествие произошло в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии. Сообщается, что автобус направлялся в Мекку из провинции Асир.
По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности тормозной системы. Автобус, потеряв управление, столкнулся с легковым автомобилем и загорелся. Пострадавших доставили в больницу неподалеку от места происшествия.
Большинство пассажиров получили серьезные ожоги, им оказана экстренная медицинская помощь.
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