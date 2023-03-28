Компания Alibaba проведет крупнейшую реструктуризацию с момента основания

Компания Alibaba будет разделена на шесть независимых организаций, чтобы ускорить процесс принятия решений. Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В письме сотрудникам руководство компании сообщило, что шесть организаций будут включать группу по развитию облачного интеллекта, а также пять отделений: электронной коммерции Taobao - Tmall, логистических операций Cainiao, по оказанию услуг на местах, глобальной электронной коммерции и цифровых СМИ и развлечений.

Каждому из организаций предстоит найти свой способ заработка и выживания в конкурентной рыночной экономике, отметили в компании.