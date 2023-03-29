Погиб один человек в результате мощного урагана в Грузии

В Грузии устраняют последствия мощного урагана, который пронесся сразу по нескольким городам страны.

На западе сильно пострадал курортный Капулетти. Ветер там сносил заборы, остановки и срывал крыши.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, уже известно, как минимум, об одном погибшем. Местный житель находился в машине, когда на ее упало дерево.

Удар стихии пришелся и на Батуми, где были сильные грозы с ураганным ветром. Люди срочно искали укрытие, чтобы их не ударило летящими ветками и мусором.

Также в Батуми ураган повалил ценные эвкалиптовые деревья и разрушил парковку местного стадиона. Катастрофой едва не закончился рейс для пассажиров одного самолета. При посадке его начало сносить сильным боковым ветром. В итоге пилотам удалось выровнять лайнер. Никто не пострадал.