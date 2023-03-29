Супермаркеты Японии решили перейти на более дешевые товары

Предлагать клиентам более доступные товары своим клиентам решили крупные японские сети магазинов повседневного спроса, 29 марта передает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Отмечается, что это решение вызвано ростом цен, из-за которого покупатели стали меньше тратить. Японские магазины редко использовали скидки, однако максимальная за несколько десятилетий инфляция заставила их пересмотреть свою стратегию продаж.

В частности, крупный сетевой оператор Seven-Eleven Japan решил расширить линейку товаров, выпускаемых под собственными торговыми марками. Компания ранее продавала хлеб, тофу и другие продукты под собственным брендом исключительно в крупных супермаркетах, однако теперь они решили распространить их также и в магазины шаговой доступности.

По словам представителя руководства этой организации, они хотят показать людям, что не всё, что продается в их магазинах шаговой доступности, дорого.

Другая сеть магазинов, Lawson, являющаяся конкурентом Seven-Eleven, решила распространять во всех торговых точках сторонние недорогие товары, включая косметику и канцелярию. Для реализации этого начинания компания, в частности, намерена сотрудничать с розничной сетью Ryohin Keikaku, торгующей под брендом Muji.

Кроме того, дочернее подразделение, специализирующееся на продаже продуктов питания, в связи с изменением ситуации расширит ассортимент сладостей и других продуктов.

Отмечается, что еще одна сеть FamilyMart в свою очередь снизит цены на ряд категорий товаров первой необходимости, включая туалетную бумагу.

Напомним, к концу 2022 году инфляция в Японии впервые за несколько десятилетий превысила отметку в 4%. Итоговое значение более чем в два раза превысило целевой показатель правительства в 2%.

На протяжении нескольких лет финансовый блок властей пытался разогнать инфляцию, чтобы добиться экономического роста, и в связи с этим проводил ультра-либеральную денежно-кредитную политику. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, Банк Японии не стал отменять этот подход.

Значительный вклад в повышение цен вложило увеличение стоимости энергоносителей, традиционно импортируемых из других стран. Для компенсации ситуации правительство ввело субсидии на оплату коммунальных платежей за свет, газ, а также на оптовую закупку нефтепродуктов.