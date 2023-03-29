Британия хочет ввести отдельный вид пошлин на импорт стали, алюминия и удобрений
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Власти Соединенного Королевства собираются ввести зеленые таможенные пошлины на импорт продукции из стран, где применяются отсталые, по мнению Лондона, методы охраны окружающей среды. Об этом сообщила в среду газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, так называемый углеродный трансграничный налог будет повторять инициативу, согласованную ранее в Евросоюзе. Как поясняется в публикации, на начальном этапе налог планируется ввести на импорт таких товаров, как алюминий, сталь, цемент, удобрения и водород, который преимущественно производится за пределами ЕС. Не называя конкретных стран, The Times пишет о том, что эта мера призвана обеспечить одинаковые правила для британских производителей и зарубежных поставщиков и стимулировать переход последних на возобновляемые источники энергии.

Как передает газета, 30 марта министр энергетики и углеродной нейтральности королевства Грант Шэппс представит в парламенте стратегию правительства в данном вопросе.