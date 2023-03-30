В Беларуси поймали бобра, напугавшего водителя BMW во дворе дома

В городе Слуцк Минской области водитель BMW испугался бобра, который прятался под его автомобилем. Случай во дворе попал на видео, его опубликовало издание tochka.by.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на улице Социалистической мужчина сел за руль автомобиля BMW и собирался выезжать со двора, как почувствовал препятствие и остановился. На записи видно, как из-под правого переднего колеса машины выбрался бобер. Водитель заметил животное и вышел из машины, но, увидев бобра вблизи, отпрыгнул в сторону.

Зверь продолжил прогулку по придомовой территории. Местные жители сообщили о животном в природоохранную организацию, которая и забрала его к себе. Пострадал ли бобер, оказавшись под колесом автомобиля, не уточняется.