https://news.day.az/world/1550967.html Президент Тайваня прилетела в Нью-Йорк - ВИДЕО
Президент Тайваня прилетела в Нью-Йорк - ВИДЕО
По информации WSJ, Цай Инвэнь будет находиться в Нью-Йорке до пятницы, 31 марта. Это первая поездка Цай Инвэнь в США за последние три года, отмечает газета.
В Китае выступили против ее поездки в США и пообещали принять ответные меры, если она встретится с американскими конгрессменами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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