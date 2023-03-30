Президент Тайваня прилетела в Нью-Йорк

По информации WSJ, Цай Инвэнь будет находиться в Нью-Йорке до пятницы, 31 марта. Это первая поездка Цай Инвэнь в США за последние три года, отмечает газета.

В Китае выступили против ее поездки в США и пообещали принять ответные меры, если она встретится с американскими конгрессменами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.