Массовые шествия в поддержку судебной реформы начались в Израиле - ВИДЕО
Неспокойно было этой ночью и в Израиле. После протестов против судебной реформы там начались шествия в ее поддержку.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сторонники законопроекта, который отложили из-за давления протестующих, требуют вернуть все, как было. Они устроили многотысячную демонстрацию в Тель-Авиве и перекрыли важное шоссе Аялон.
Участники шествия размахивают израильскими флагами и скандируют лозунг "Народ требует судебную реформу". Как правительство Израиля отреагирует на этот новый вызов, пока неизвестно. Однако полиция не применяет к ним силу, а лишь наблюдает со стороны.
Напомним, правительство Израиля во главе с Нетаньяху пыталось провести реформу, призванную лишить автономии Верховный суд страны. В результате в стране 11 дней продолжались беспорядки, после чего премьер-министр приостановил реформу.
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