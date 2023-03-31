Массовые шествия в поддержку судебной реформы начались в Израиле

Неспокойно было этой ночью и в Израиле. После протестов против судебной реформы там начались шествия в ее поддержку.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сторонники законопроекта, который отложили из-за давления протестующих, требуют вернуть все, как было. Они устроили многотысячную демонстрацию в Тель-Авиве и перекрыли важное шоссе Аялон.

Участники шествия размахивают израильскими флагами и скандируют лозунг "Народ требует судебную реформу". Как правительство Израиля отреагирует на этот новый вызов, пока неизвестно. Однако полиция не применяет к ним силу, а лишь наблюдает со стороны.

Напомним, правительство Израиля во главе с Нетаньяху пыталось провести реформу, призванную лишить автономии Верховный суд страны. В результате в стране 11 дней продолжались беспорядки, после чего премьер-министр приостановил реформу.